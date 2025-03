Inter-news.it - Zanetti: «Inter vuole arrivare in alto. Feyenoord, sarà difficile!»

Leggi su Inter-news.it

Javierha parlato del prossimo incontro di Champions League tra l’e il, sottolineando come la sfida sia insidiosa per i nerazzurri.IL COMMENTO – Javierè statovistato sul sito UEFA.com in vista del prossimo match di Champions League, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, tra. Il vicepresidente nerazzurro ha innanzitutto posto l’accento sul valore della squadra olandese: «Affrontiamo una squadra che è arrivata agli ottavi di finale meritatamente. Siamo consapevoli delle difficoltà che possiamo trovare, ma anche del fatto di essere una squadra cheil più inpossibile. Speriamo di riuscire a qualificarci al prossimo turno».sulla sfida traIL RAGIONAMENTO –ha poi proseguito esprimendosi sull’assenza del Milan tra le prossime sfidanti dei nerazzurri.