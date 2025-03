Internews24.com - Zanetti alla Uefa: «Conosciamo le difficoltà che possiamo trovare col Feyenoord, ma l’Inter vuole arrivare il più in alto possibile»

di RedazioneIl vicepresidente del, Javier, ha detto la sua in vista dell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League contro ilIntervistato da.com poco dopo il sorteggio di Nyon dello scorso 21 febbraio, Javier, vicepresidente del, ha parlato così degli ottavi di finale di Champions League che saranno contro il.VERSOINTER – «Affrontiamo una squadra che è riuscita adagli ottavi di finale meritatamente,leche. Però anche noi siamo consapevoli di essere una squadra cheil più in. Speriamo di potercela fare».CHE EFFETTO FA SFIDARE UNA SQUADRA CHE HA ELIMINATO IL MILAN? – «No, non pensiamo a quello. Pensiamo alcome facciamo con qualsiasi altra squadra, cercando di preparare la partita al meglio».