Ilfattoquotidiano.it - ‘You are fired’. La lite Zelensky-Trump è una puntata di The Apprentice

I termini che sono stati utilizzati per cercare di spiegare quanto avvenuto nello Studio Ovale includono, “trappola”, “umiliazione” (certamente per gli Stati Uniti, non per) e “farsa televisiva”/“di reality”.È quest’ultima definizione, che meglio di tutte, dà ragione di quei venti minuti destinati a mutare gli assetti geopolitici globali. Il commento denigratorio disulla divisa di churchilliana memoria del leader ucraino non è solo un’ulteriore prova della rozzezza e ignoranza del presidente, ma risponde a un fastidio autentico per chi non ha voluto adeguarsi alle regole dello show, presentandosi senza trucco e parrucco. Del resto, che nella mente didi uno show si trattasse è confermato dalla raggelante battuta finale, che ammonta all’ammissione di aver offerto al vasto pubblico del buon intrattenimento.