Xiaomi 15 Ultra | camera phone progettato da Leica

In occasione del Mobile World Congress di Barcellona,ha svelato la serie 15, con i modelli15 e15presentati come “i dispositivi di punta per la fotografia e i video professionali“. Con il CEO diMatthias Harsch sul palco, il marchio cinese celebra i 100 anni del partner tedesco, consolidando una partnership che promette di rivoluzionare l’imaging mobile.15 e15: tutto sul lancio europeo, prezzi e specifiche tecnicheCollaborazione: un nuovo livello per la fotografia mobile15si distingue per il modulo fotoa marchio, con il motto “Pinnacle Photography”. Riprendendo il sensore LYT-900 da 50MP (tipo 1”) dello14, il nuovo modello integra un obiettivo Summilux con apertura f/1.63 e gamma dinamica di 14EV, garantendo il doppio della luce catturata rispetto al predecessore.