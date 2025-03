Sport.quotidiano.net - X Martiri finisce in dieci, ma sfiora il successo

0 corticella 0 X: Aleotti, Aguiari (40’ Pavinato), Berveglieri (50’ Bonaguro), Meli, De Cristofaro, Pallara, Ercolani (57’ Felice), Panzetta, Manfredini (60’ Buoso), Gessoni, Bigoni (75’ Vaccari). A disp: Stracuzzi, Galeotti, Bini, Montanari. All. Bolognesi. JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Capizi, Falbychuck, Gorini, Franchini, Lambertini, Caputo (20’ Cinti), Bonini (59’ Ceesay), Natale (70’ Grassi), Guerra, Di Marcello (85’ Gelsomini), Baravelli. A disp: Simone, Barbieri, Contino. All. Borghi. Arbitro: Aurelio Venturi di Ravenna. Note: ammoniti Meli, Pavinato e Franchini. Espulso al 53’ Gessoni. Battuta d’arresto per la X, fermata a domicilio dal fanalino di coda Junior Corticella, ma bisogna sottolineare che i biancazzurri hanno giocato quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Gessoni, il metronomo del centrocampo.