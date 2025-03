Zonawrestling.net - WWE: Ulteriori dettagli dietro il segmento conclusivo di Elimination Chamber

2025 a Toronto ha scioccato il mondo.John Cena, il paladino dei buoni, il supereroe della WWE, ha venduto l’anima a The Rock e ha attaccato brutalmente Cody Rhodes dopo essere diventato il primo contendente al suo titolo, vincendo l’match qualche minuto prima.Ma quando e come è iniziato tutto?In seguito all’evento storico svoltosi nella notte tra Sabato e Domenica, Fightful Select ci offre, grazie alle sue fonti,e retroscena di quel momento.Inizialmente ilera stato segnato come terzo in scaletta, per proteggere il turn di Cena, poi è stato spostato in coda allo show.Soltanto poche persone erano a conoscenza del turn di Cena e Triple H stesso ha preparato il production truck per fare in modo che tutto rimanesse segreto.