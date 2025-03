Zonawrestling.net - WWE: Primo tweet di John Cena dopo il turn heel

Leggi su Zonawrestling.net

La serata di Elimination Chamber 2025 è stata storica,una carriera come il babyface per eccellenza èatoalleandosi con The Rock e attaccando Cody Rhodes.L’ex leader dellation ha abbandonato la conferenza stampa post show facendo smuta, alimentando ancor di più l’attesa per le sue prime paroleil cambio radicale.Il messaggio sul social media Nella giornata di oggi peròha pubblicato per la prima volta un, dalla notte di Elimination Chamber:Have the discipline to do what needs to be done, especially when you don’t feel like it.—(@) March 3, 2025 “Devi avere la disciplina di fare ciò che va fatto, specialmente quando non te la senti.”A prima vista sembra una frase motivazionale, come le molte altre presenti nel suo profilo, ma molti fans l’hanno ricollegata a ciò che è successo ad Elimination Chamber; conche ha attaccato Cody e si è alleato con The Rock.