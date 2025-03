Zonawrestling.net - WWE: Messaggio di Iyo Sky in vista del suo match contro Rhea Ripley a Raw

Iyo Sky sfideràper il Women’s World Championship questa notte a Raw.Superato l’Elimination Chamber, con Bianca Belair prima sfidante per il titolo a WrestleMania 41, Sky è apparsa allo show inserendosi nel faccia a faccia tra Belair e, ricordando che alla corsa al titolo c’è pure lei.Ilsu X Nonostante le probabilità siano a suo sfavore, la giapponese è pronta per la sfida di oggi e con unsu X, pubblicato ieri, lancia la carica per ilche l’aspetta.No matter where you are born, no matter how small you are, you can make your dreams come true if you put in the effort no matter who you are.Believe in myself. Make the impossible possible.Tomorrow nightThis is my road to #WrestleMania #WWERaw #RawOnNetflix pic.twitter.