WWE: Ecco chi saranno i commentatori di Evolve

Mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale di WWE, il nuovo programma che vedrà alcuni talenti meno utilizzati in NXT sfidare i prospetti di WWE ID, che si metteranno così alla prova in cerca di un contratto col colosso di Stamford. La curiosità è molta, con il programma che partirà ufficialmente il 5 marzo e sarà trasmesso sulla piattaforma Tubi negli Stati Uniti e su YouTube nel resto del mondo. E in questi giorni è arrivata anche l’ufficialità riguardo il team che sarà coinvolto, oltre a Gabe Sapolski che ricoprirà la carica di booker.Debutto al tavolo deiShawn Michaels ha infatti annunciato chi sarà la coppia diche racconterà gli incontri del nuovo programma: Peter Rosenberg e Mr. Stone. Quest’ultimo è ormai uno dei volti ricorrenti in NXT, dove ricopre il ruolo di assistente della general manager Ava, mentre Rosenberg è da anni uno degli analisti indipendenti – più o meno – che contribuiscono ai pre-show dei PLE e ad altri programmi secondari della WWE.