WTA Merida, Emma Navarro domina la finale contro Emiliana Arango e fa suo il titolo

Un vero e proprio dominio di. La n.10 del mondo ha inflitto un pesantissimo passivo alla colombiana(n.133 del ranking), conquistando lae ildel torneo di(Messico) sullo score di 6-0 6-0 in appena 55? di gioco. Un’egemonia, perfettamente rappresentata dal doppio bagel, in cui le differenze nel tennis delle due giocatrici sono state evidenti.Partita a senso unico in cuiha fatto vedere le proprie qualità da top-10, in una settimana in cui non ha mai perso un set, considerate le affermazioniPetra Martic (6-1 6-2), Zeynep Sonmez (6-4 6-2) ed Elina Avanesyan (6-3 6-3) nel suo cammino verso l’atto conclusivo.Nel primo set si comprende immediatamente come per la sudamericana sarà una dura giornata. Il break a zero della statunitense, nel secondo gioco, è una sorta di antipasto per quello che accadrà poco dopo.