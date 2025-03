Wonder Woman | dal cast al sequel tutte le curiosità sul film con Gal Gadot

Leggi su Cinefilos.it

: dalallesulcon GalDa sempre rivale della Marvel, la DC Comics Comics ha negli ultimi anni portato al cinema alcuni dei suoi supereroi migliori. Insieme a Batman, Superman e Aquaman, ha così preso vita anche. Per la prima volta la più celebre delle supereroine ha calcato il grande schermo con untutto per sé, apprezzato da critica e pubblico. Intitolato, naturalmente,(qui la recensione), questo è arrivato in sala nel 2017 per la regia di Patty Jenkins, già affermatasi grazie alMonster. Con lei al comando ha preso vita uncapace di ribadire la forza del femminile al cinema, qui coniugato con tanto intrattenimento di qualità.Nata nel 1941,è da sempre stata indicata come una delle priorità della Warner Bros.