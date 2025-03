Whoopi Goldberg dice che il copione di Sister Act 3 è pronto ma dipende se la Disney vorrà farlo

Leggi su Cinefilos.it

che ildiAct 3 è, ma “se la”Sul tappeto rosso degli Oscar, 34 anni dopo aver vinto il premio come miglior attrice non protagonista per Ghost – Fantasma,ha confermato di aver visto la sceneggiatura finita diAct 3. “Speriamo che venga realizzato quest’anno”, ha detto laa Marc Malkin di Variety sul red carpet degli Oscar. Ma quando le è stato chiesto cosa ne pensasse della sceneggiatura, laha rispostondo: “Non importa quello che penso io. Importa solo se la”.Non sembra ci sia ancora il completo via libera, dunque, per cui non resta che attendere di scoprire se lo studios deciderà o meno di procedere con la produzione del film. In precedenzaaveva affermato che, dopo la morte di Maggie Smith, avvenuta lo scorso settembre, si sono resi necessarie alcune modifiche.