Tarantinitime.it - WFC Grottaglie – Littoriana 6-4

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoDopo la sosta torna in campo la WFCche conquista, in casa, una vittoria di platino al cospetto dellaFutsal. Un 6-4 che permette alle ragazze di coach Sandro D’Accico di sigillare il terzo posto allontanando proprio la formazione laziale e qualificarsi aritmeticamente per i play off. Ottima prova di squadra e ottima reazione anche quando la formazione di Latina era riuscita a pareggiare. Per la cronaca le marcaturesi portano la firma di Pegue, Russo, Giliberto e di una scatenata Di Sanza autrice di una tripletta.Questo il commento di coach Sandro D’Accico nel post gara: “Quella di domenica è stata una gara combattuta: dovevamo vincere per consolidare il terzo posto e staccare proprio lain classifica; lo abbiamo fatto con la determinazione di una squadra che sa sfruttare le proprie potenzialità”.