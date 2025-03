Veronasera.it - We are two dots - Live music alla Locanda Case Vecie

Leggi su Veronasera.it

Quest'anno inauguriamo la stagionealecon il duoWe Are Two. Li abbiamo già visti esibirsi inl'anno scorso e ci hanno conquistato con il loro mix dia pop e soul funk. Per chi se li fosse persi e per trascorrere una serata diversa in, vi.