Von der Leyen | Target su CO2 invariati ma tre anni per adeguarsi | VIDEO

Nell'ambito della transizione verso una mobilità green, “per affrontare la questione in modo equilibrato, questo mese proporrò un emendamento mirato al regolamento sugli standard di Co2 delle auto”, per fare in modo che le aziende del settore “anziché avere una compliance annuale, abbiano tredi tempo peragli standard di conformità”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, al termine del secondo meeting che si è tenuto oggi a Bruxelles nell'ambito del Dialogo strategico sul futuro dell'industria automotive europea. “C'è una chiara richiesta di maggiore flessibilità sugli obiettivi di Co2. Il principio chiave è l'equilibrio: da un lato abbiamo bisogno di prevedibilità ed equità nei confronti di chi ha fatto con successo i compiti a casa, dall'altro dobbiamo ascoltare la voce di chi chiede più pragmatiso in tempi difficili”, ha aggiunto.