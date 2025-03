Von der Leyen accelera sulla Difesa | pronto il piano per riarmare l’Europa di fronte a Trump e Putin

Leggi su Open.online

Ursula von dersulper dare la scossa militare all’Ue. Già domani, martedì 4 marzo, ha annunciato stamattina parlando coi cronisti, presenterà ai capi di Stato e di governo europei unche ha ora un brand impossibile da fraintendere: “Rearm Europe“. Von derlo aveva anticipato parlando ieri sera da Londra al termine del summit per l’Ucraina: «Dobbiamourgentemente. Dobbiamo davvero intensificare in modo massiccio la produzione militare e gli investimenti». I governi europei – chi più chi meno – sentono come mai l’urgenza di farlo dopo che il disastroso incontro di venerdì alla Casa Bianca tra Donalde Volodymyr Zelensky ha reso palpabile la paura che gli Usa abbandonino oggi l’Ucraina, domani. Dopo Londra, i capi di Stato e di governo Ue ne discuteranno giovedì nel Consiglio europeo straordinario convocato da Antonio Costa.