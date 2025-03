Lanazione.it - Volterra, al via i lavori di restauro delle mura urbane dopo il crollo

(Pisa), 3 marzo 2025 –il, lo scorso maggio, di un trattomedievali di, sono ufficialmente iniziati idi messa in sicurezza e consolidamento. L’intervento, affidato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, ha preso il via il 13 gennaio scorso,una prima fase di messa in sicurezza eseguita dal Comune. Isono diretti dall’architetto Cristina Bronzino della Soprintendenza, con il supporto degli ingegneri Stefano Fabbri e Giovanni Toscano. Un intervento complesso L’operazione diè particolarmente delicata, dato che è stato necessario disancorare partestrutture provvisorie realizzate dal Comune per predisporre una nuova fondazione. Attualmente, si sta costruendo una struttura di contenimento in cemento armato, con una parete a sbalzo sostenuta da micropali ancorati agli strati più profondi del terreno, in modo da garantire stabilità nel tempo.