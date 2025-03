Sport.quotidiano.net - Volley. La Montesport va ko. Timenet, prova di forza

Laritorna da Modena con una sconfitta arrivata dopo una partita combattuta con coraggio, ma che ha visto le locali imporsi meritatamente. Il primo set ha visto le locali partire cone approfittare di qualche errore delle montespertolesi e imporsi per 25-21. Nel secondo set l’atteggiamento delle ragazze montespertolesi è stato ancor più remissivo con un risultato finale di 25-12. A questo punto Barboni e Benini hanno richiamato le loro allieve a un maggiore impegno e i risultati si sono visti con un eloquente 26-28 che avrebbe riaperto la partita. Ma così non è stato: le emiliane sono ripartite di gran carriera e si sono imposte per 25-19, scavalcando così le montespertolesi in classifica. In Serie C laEmpoli ha rispettato con autorevolezza il pronostico battendo la Valdarninsieme con un secco 3-0 (25-21; 25-23; 25-17) in poco più di un’ora.