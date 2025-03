Oasport.it - Volley femminile, pericolo turco per Milano nei quarti di Champions. Serve un successo pieno nell’andata in casa!

Leggi su Oasport.it

La doppia sfida decisiva per la stagione della Numiaè ormai alle porte: martedì 4 marzo, all’Allianz Cloud di, la squadra di Lavarini affronterà l’Eczacibasi Istanbul, uno dei club di punta del, con in palio l’accesso alla Final Four diLeague.Le milanesi arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato il secondo posto in campionato, ma anche dopo due finali perse contro l’inarrestabile Conegliano, in Supercoppa e in Coppa Italia. Nonostante queste delusioni, la squadra non intende arrendersi: c’è una forte determinazione a vincere il primo trofeo della storia del club, e larappresenta una delle due opportunità rimaste in questa stagione. In campionato, la Numiaha vinto quattro delle ultime cinque partite, mentre inLeague ha chiuso il girone al secondo posto, dietro al Vakifbank, per poi superare le tedesche dello Schwerin con due netti 3-0.