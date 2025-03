Sport.quotidiano.net - Volley B: prestazione incolore di ricci maccarini e bernardis. villadoro resta comunque a una lunghezza di distacco. Hokkaido, un’occasione perduta per riprendersi il secondo posto dietro Mirandola

Bologna 2Imecon Crema 3(28-26, 20-25, 25-27, 25-21, 11-15)BOLOGNA: Tassoni 1, Ronchi 13,25,16, Reccavallo 13, Bandieri 3, Chiella (L1); Serenari 1, Beneventi, Popov (L2), Bigozzi 6, Imperato. Non entrati: Tito, Dalfiume. All. Guarnieri. IMECON CREMA: Carcereri 2, Lavorato 7, Malvestiti 22, Pagliarini, Mari 8, Salsi 14, Pisoni (L); Fregnani 10. Non entrati: Garlaschelli, Ferrari, Dannunzio, Miretta, Franchini. All. Invernici. Arbitri: Albonetti e Pulcini. Occasione persa per la, testacoda fatale. Bologna perde l’occasione diilai danni di, ko a domicilio con la capolista: a domicilio crolla pure la, ko con il fanalino di coda Crema, che risale al terzultimo, Doveva essere una pratica facila da sbrigare, sulla carta, quella del fine settimana.