Volley A2 donne, una pesante battuta d’arresto. Clai, crollo inatteso. Altino ringrazia e vola

Imola 03 (21-25; 21-25; 20-25): Pomili 7, Rizzieri 1, Mescoli 3, Ravazzoli 12, Arcangeli, Migliorini 2, Mastrilli, Gambini, Visentin, Stafoggia, 2, Bulovic 14, Melanri 7, Drewnick, Stival 5. All. Speek-Benedetti.: Mennecozzi 7, Grazia 5, Galuppi, Martinelli 10, Vighetto, Ndoye 18, Foresi, Bisegna, Pisano, Petrovic 11, Tega, Maricevic 9. All. Ingratta. Arbitri: Galletti e Bolici. Ilè uno sport dove non c’è mai nulla di scontato. Alla vigilia della gara di ieri, si poteva pronosticare una vittoria della. Imola ampiamente in corsa per una salvezza tranquilla,invece ultima della Pool Retrocessione. Ti aspetti che le imolesi vincano agevolmente, non è accaduto, le ospiti giocando in maniera semplicemente sufficiente si sono prese i tre punti della speranza.