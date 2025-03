Lanazione.it - Volantini sovversivi. Azione studentesca: "Discriminati dai prof"

"Veniamo accusati di eversione e di istigare alla discrimin, ma noi siamo i primi ad essere, proprio nelle aule di scuola del Galilei-Pacinotti, presi di mira da certiessori per le nostre idee". È scontro politico dopo che, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ha distribuito nelle scuole pisane un volantino che invita gli studenti alla disobbedienza da "scuola e società". Il foglio ha destato preoccuptra iessori che l’hanno tacciato di eversione e di strizzare l’occhio a una certa dialettica vicina al fascimo. Accuse che il responsabile provinciale di, Simone Fabbrini, definisce "infondate e in malafede", e che rimanda al mittente, dato che "il volantino non esprime in alcun modo principi eversivi né incita alla rivolta e mi stupisce che docenti di scuola superiore non siano in grado di leggere e comprendere il significato del testo".