Voglio un bambino paura fuori da scuola a Milano | un uomo cerca di rapire due gemelline di dieci giorni

, 3 marzo 2025 – Ladavanti a una. L'che si avvicina a duein un bar a due passi dall'istituto e le afferra per provare a portarle via. L'intervento della mamma per bloccarlo. Poi il blitz al comprensivo Cabrini e la richiesta al bidello: "un". Dallaè scattata immediatamente la segnalazione ai ghisa, che erano già sul posto per facilitare l'attraversamento di alunni e genitori sulle strisce pedonali, e ai carabinieri del Radiomobile, che a valle degli accertamenti investigativi hanno arrestato il cinquantenne italiano per tentato sequestro di persona e denunciato per tentata sottrazione di persona incapace. In via delle Forze Armate Tutto è accaduto nella mattinata di lunedì 3 marzo 2025 in via delle Forze Armate, prima all'esterno e poi all'interno dell'istituto Cabrini.