Iltempo.it - “Voglio un bambino”. Choc davanti ad una scuola: uomo tenta due rapimenti

Leggi su Iltempo.it

Momenti di paura per i bambini di una scola a Milano. Undi 50 anni è stato arrestato in Lombardia con l'accusa dito rapimento dopo averto di prendere una bambina di 10 anni e, successivamente, un altro minore nei pressi di unaprimaria. L'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, durante l'orario di ingresso dei bambini allaelementare Cabrini, situata in via delle Forze Armate, una zona molto frequentata da genitori e bambini. Secondo le ricostruzioni di Lapresse, l', già noto alle forze dell'ordine per comportamenti simili, ha cercato di portare via la bambina mentre era con la madre e la gemella. Non soddisfatto, ha poi cercato di avvicinare altri minori. Le sue intenzioni sono state ostacolate da genitori presenti, che hanno prontamente messo in fuga l'aggressore, riuscendo a evitare il peggio.