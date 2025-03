Ilfattoquotidiano.it - “Voglio capire cosa è successo”: Bagnaia nervoso indica le sue gomme, ma nessuno risponde. Il misterioso dialogo nel box Ducati

Marc Marquez ha dominato la prima gara del Mondiale della MotoGP 2025 in Thailandia. Lo spagnolo e suo fratello Alex sono arrivati rispettivamente primo e secondo, mentre il suo compagno di squadra Peccoha concluso la gara al terzo posto. Non certo un risultato da cestinare, ma il tre volte campione del mondo non era molto contento al termine della corsa: “Marc ha giocato con noi per tutta la gara. Sono stato a guardare, è un po’ un peccato. Non sono soddisfatto perché il mio obiettivo non è arrivare terzo”. Ciò che ha dato più fastidio al pilota italiano è la scelta delle, che a detta sua lo avrebbe penalizzato. In più c’è stato il caso della pressione sulledi Marc Marquez, che si è dovuto mettere in scia al fratello Alex quando si è reso conto di avere una pressione troppo bassa e di poter incappare in una penalità.