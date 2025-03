Quotidiano.net - Vodafone e AST SpaceMobile: accordo per servizi satellitari in Europa

Non c'è solo Musk,si lancia nell'avventura dei satelliti insieme all'americana AST. Le due società hanno firmato unper la creazione di un'azienda europea di(SatCo) per servire gli operatori di rete mobile in tutti i mercati europei. SatCo, si legge in una nota, rispondendo alla 'sovranità digitale europea', distribuirà in esclusiva idi Astagli operatori europei con un unicochiavi in mano. Il tutto sarà supportato da una gestione completa della rete e da un centro operativo di rete, con sede in, che si avvarrà dell'esperienza ingegneristica avanzata di. "La banda larga mobile basata sullo spazio diconsentirà ai nostri clienti di rimanere connessi, ovunque si trovino - commenta la ceo diMargherita Della Valle - La nostra nuova società satellitare sarà in grado di offrire questa tecnologia pionieristica ad altri operatori mobili europei attraverso uno chiavi in mano che combina la rete e l'ingegneria leader dicon le 'antenne nel cielo' di AST".