Viviamo il tempo del disprezzo quello per i fragili ma anche per la verità

Ci sono molti modi per qualificare il nostroe dargli il nome che gli spetta. Tra i possibili titoli che lo riassumono, rappresentano e esemplificanodel ‘del’ pare sufficientemente eloquente e azzeccato. Ilè considerare qualcuno indegno di stima, da disdegnare, svilire, abbassarne il valore. Tutti i campi di detenzione, le carceri, particolari luoghi di lavoro e le relazioni di classe sono attraversati da questa unica alterazione umana chiamata.Ildi tutto quanto è fragile e vulnerabile, indifeso come un bimbo appena nato o da nascere accompagna il nostro. Un mondo che si basa sul potere della quantità di armi, denaro, prestigio e potere non può che disprezzare chi non appartiene all’esigua minoranza che ha pieno diritto di decidere la vita e la morte dei più.