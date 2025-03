Sport.quotidiano.net - Vittoria sofferta per il Galli San Giovanni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 03 marzo 2025 – Non è stata certamente la serata migliore per la Polisportiva. Al termine di una gara perennemente in equilibrio, la squadra di coach Garcia porta a casa il derby contro Livorno per 58-61. Decisivi nel finale i punti firmati da De. Avvio di gara nel segno di Stroscio, con il primo parziale che vede il 2-7 sul tabellone. Georgieva e Botteghi firmano il controsorpasso (8-7), ma Cruz e Faustini replicano immediatamente con il 10-15. Okodugha da una parte e Rossini dall’altra sigillano il 12-17 alla prima pausa. Nella seconda frazione Mioni e Amatori firmano il primo allungo (15-23), ma Orsini e Wojtala rimettono a contatto la Jolly. Finale di quarto tutto di marca locale, con una scatenata Georgieva e Botteghi che sigillano il 33-32 all’intervallo. Anche il terzo periodo vive di equilibrio: Georgieva allunga a più sei (40-34), ma Faustini e Mioni trovano le giuste risposte scrivendo il 40-44.