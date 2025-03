Vitetta | c' è un piano per salvare l' auto a benzina

Leggi su Liberoquotidiano.it

A due giorni dalla presentazione deldella Commissione Ue per l'motive, a Bruxelles si lavora alacremente per trovare una nuova maggioranza di centrodestra al Parlamento europeo che revochi il definitivo stop al 2035 per le vetture a motore endotermico. La paura dei più è che, nonostante il cambio di nome delVerde Ue deciso dalla presidente von der Leyen che passa dal Green Deal al Clean Industrial Deal, il nuovo progetto resti molto simile al precedente seppur si sia scelto di migliorarlo con “micro ritocchini” per farlo sembrare più dirigeribile. Il rischio che molti paventano è che, al di là di qualche miglioria, il comparto dell'motive europeo possa rischiare anche con il nuovodi avere altri nuovi danni perdendo così altro terreno rispetto al resto del mondo.