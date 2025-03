Secoloditalia.it - Viterbo, paura in centro: donna dell’Est tenta di rapire una bambina, il padre la ferma e prende un pugno

Momenti diin pieno. Venerdì sera, unahato diunadi appena due anni, sfilandola dal passeggino. Il, accortosi del gesto, è intervenuto riuscendo a rirsi la figlia, ma è stato colpito da unprima che la sconosciuta si dileguasse tra la folla.L’azione tempestiva delper salvare laL’episodio è avvenuto attorno alle 20, nella piazza del Comune gremita di gente in festa per le celebrazioni del Carnevale. La rapitrice ha approfittato di un attimo di distrazione dei genitori per afferrare la bimba. Il papà così si è subito lanciato all’inseguimento, riuscendo a strapparle la piccola dalle braccia. La reazione della rom è stata violenta: prima insulti, poi unal volto, infine la fuga.Indagini lampo:ta una 40enneLe forze dell’ordine sono intervenute immediatamente.