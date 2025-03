Ilrestodelcarlino.it - Vis: la rabbia da trasformare in motore della ripartenza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ricevere gli applausi di un Benelli soddisfatto nonostante i due punti nelle ultime tre partite. È questo il paradosso con cui si sono confrontati Di Paola e compagni al terminesconfitta contro la Virtus Entella. In un calcio dove il risultato pare essere l’unica cosa che conta, la Vis Pesaro fa storia a sé. Il pubblico biancorosso ha infatti apprezzato l’atteggiamento con cui i ragazzi di Stellone hanno affrontato la capolista. Fin dai primi minuti i padroni di casa, dopo due precedenti partite in cui la sfortuna aveva avuto la meglio, hanno sfidato a viso aperto, con coraggio e qualità, un’Entella imbattuta da 22 giornate. Lo spettacolo che ne è susseguito è stato di primissimo livello. Sulla corsia sinistra Cannavò da una parte e Boccadamo dall’altra erano i più intraprendenti. Una Vis che nonostante gli 11 punti in classifica che la distianziavano dai liguri era riuscita, in parità numerica, a far lavorare maggiormente il portiere biancoceleste piuttosto che il proprio.