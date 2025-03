Lanazione.it - Violento scontro fra due auto, grave una diciottenne

Leggi su Lanazione.it

Camaiore, 3 marzo 2025 – E’ stata portata al Pronto Socorso dell’ospedale Versilia in codice rosso unadi Camaiore rimasta coinvolta sabato sera attorno alle 21 in untra due veicoli a Camaiore nella frazione della Pieve. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli agenti della Polizia municipale di Camaiore, la ragazza era alla guida di una Fiat Cinquecento che, per motivi ancora tutti da accertare, è andata a scontrarsi con un’altraguidata da un 35enne, anch’egli di Camaiore. L’impatto è stato moltoa giudicare dai danni evidenti riportati da entrambe le. La sala operativa del 118 ha mandato sul posto due ambulanze e un’medica. Le condizioni dellasono apparse quelle più gravi, per cui è stato trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso in codice rosso.