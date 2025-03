Vinicius sull’assenza alla cerimonia del Pallone d' oro | Il Real mi ha detto di non andare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Madrid, 3 marzo 2025 – Nonostante siano passati quasi quattro mesi dall'assegnazione del premio, quello deld'oro del 2024 continua a essere un argomento centrale nel mondo del calcio. Nel novembre dello scorso anno fu Rodri a vincere il trofeo davanti acon soli 41 punti di vantaggio: 1170 lo spagnolo e 1129 il brasiliano del, con Bellingham che completava il podio. Nonostante fosse il favorito per la vittoria finale,fine fu il giocatore del Manchester City a sollevare il premio al cielo, conche scoprì l'esito finale appena qualche ora prima della premiazione. La, che si tenne al Theatre du Chatelet, fu decisamente particolare, dato che non era presente nessun tesserato delMadrid. Oltre ild'oro, infatti, vennero premiati anche Ancelotti come miglior allenatore e i blancos come miglior squadra dell'anno appena trascorso, ma né il tecnico italiano e nessun rappresentante delritirarono i premi.