Vinicius Jr vuole stare al Real Madrid con le leggende del club

Jr dice che "andare giù nella storia" del Real Madrid e rimanere per molti altri anni dopo aver recentemente superato il segno di 300 apparizioni per i giganti spagnoli. L'attaccante del Brasile è stato continuamente collegato a una mossa alla Premier League saudita, ma è sotto contratto fino al 2027 e secondo quanto riferito è in trattative per prolungare il suo soggiorno in Spagna. Ha segnato 18 volte in questa stagione e spera di aiutare i vere rivali della città Atletico negli ultimi 16 della Champions League questa settimana. Lo scontro del Real Madrid con l'Atlético sarà il loro 500 ° gioco della Coppa Europa! – Real Madrid CF (@en) 3 marzo 2025 Ha detto: "Sono molto calmo perché ho un contratto fino al 2027 e spero di poterlo rinnovare il prima possibile perché sono felice qui.