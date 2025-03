Vincitori Oscar 2025 la lista completa | il trionfo di Anora Flow è il miglior film d’animazione

Leggi su Open.online

Una gag horror per aprire la 97esima edizione degli. E poi Ariana Grande e Cynthia Erivo introducono il conduttore Conan O’ Brien. Comincia così la notte delle statuette di Hollywood, che premia 23 categorie e va in scena dal Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco tutti iin ordine di assegnazione in base alla scaletta della serata. La prima emozione è di O’Brien, che dà il via allo show con unino registrato che lo riprende mentre esce dal corpo privo di coscienza di Demi Moore, poi ci si rituffa per recuperare una scarpa.Il primo annuncio arriva poco dopo l’una: ile attore non protagonista alla 97/a edizione degliè Kieran Culkin per A Real Pain. Culkin, fratello minore di Macaulay Culkin, celeberrimo protagonista della serie ‘Mamma ho perso l’aereo’ degli anni ’90, era il favorito per l’comee attore non protagonista.