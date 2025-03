Justcalcio.com - Villarreal – Espanyol | Il quarto posto è disponibile: precedente, analisi, prognosi e previsione

2025-03-03 02:20:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque:ha un’opportunità d’oro per avvicinarsi a un punto al. A differenza di quello che gli è successo nell’ultima partita in casa contro Valencia, non vuole fallire prima del suo pubblico per entrare pienamente in lotta dopo la sconfitta di Athletic. Di fronte ci sarà, che forse passa attraverso il momento migliore del corso. Il trionfo di casa contro Alavés l’ultimo giorno ha sbloccato uno dei suoi compiti in sospeso: vincere.Come arriva. Marcelino conta per la prima volta in tutta la stagione con tutte le sue truppe di difesa per formare una squadra che non presenterà grandi cambiamenti oltre il possibile ritorno di Kiko Femenía a undici.