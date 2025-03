Vietano l'ora di educazione sessuale con Max Felicitas, il pornoattore si incatena davanti alla scuola. L'applauso degli studenti - Il video

Leggi su Open.online

Imbavagliato con le catene ai polsi e «libertà» scritto quattro volte sul giubbotto. Così ilMaxsi è presentato all’istituto Ponti di Grate, in provincia di Varese, dopo la lezione die sentimentale saltata per la polemica dei Pro Vita. L’influencer è stato accolto da circa 200. A parlare per lui è stato l’avvocato Lorenzo Puglisi. «Forse hanno paura della ricostituzione del partito dell’amore», ha dichiarato. «Siamo stati discriminati. Max è un artista, è venuto a parlare ai ragazzi di temi importanti». Visualizza questo post su Instagram «Voglio lottare ogni giorno contro chi giudica»Riferendosi all’ufficio scolastico regionale che ha bloccato e annullato l’incontro con gliha detto: «Chi ha deciso dovrebbe cambiare lavoro.