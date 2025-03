Zonawrestling.net - VIDEO: Jade Cargill pronta ad un’altra tempesta, “Ho giocato seguendo le regole troppo a lungo”

Ad Elimination Chamberha fatto il suo pre-annunciato e atteso ritorno. Un segmento, quello iniziale, di grande impatto con l’ex campionessa di coppia che è salita sul ring prima che iniziasse l’Elimination Chamber match femminile e ha aggredito con violenza e a sorpresa Naomi, mentre tutti si aspettavano che il suo bersaglio potesse essere Liv Morgan. In attesa di nuovi sviluppi, magari già questa notte a Raw, laha pubblicato su X un brevein cui non cita direttamente Naomi o quanto successo da novembre ad oggi, ma mette in guardia tutto il roster.“Ho attraversato tante tempeste”In unmolto elaborato, con direzione e montaggio professionali,parla di sé, dell’ambiente ostile che la circonda fatto di invidia e falsità, dei tanti momenti difficili affrontati e superati e in un certo senso anche del futuro mettendo in guardia tutte perhè lei è la numero 1 ed è “That bit*h”.