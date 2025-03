Unlimitednews.it - Victor Di Maria è il nuovo presidente della Fondazione Giglio

(PALERMO) (ITALPRESS) – E’ il commercialistaMario Diildi Cefalù. Si è insediato questa mattina insieme al consiglio di amministrazione che vede riconfermati per l’Asp6 di Palermo, Simona Vicari, e per il Comune di Cefalù, Giuseppe Guercio. Digiàdel collegio sindacale del, classe 60, è laureato in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione con master in “Economics and Complexity” conseguito alla Facoltà di Economia dell’Università di Salerno. Si è specializzato, nella sua professione, nell’analisi economica dei sistemi complessi. Subentra a Giovanni Albano che ha ricoperto il ruolo didal 2015. Il neoè stato designato dalRegione Siciliana, Renato Schifani, “che ringrazio – ha detto Di– per l’importante compito affidatomi”.