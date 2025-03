Lanazione.it - Vicofaro, la battaglia dei residenti. Accuse a parroco e vescovo: ‘Nuova manifestazione’

Pistoia, 3 marzo 2025 – Parole dure. Il Comitato percittadinisuona la carica della– annuncia una manifestazione – e attacca a viso aperto don Biancalani e, con il sacerdote, anche ilmonsignor Tardelli. L’accusa del comitato è di modello “fallimentare” nella gestione dell’accoglienza. Il nodoè ben moto ed al centro di polemiche da tempo. “L’inizio del decongestionamento dei primi 40-50 ospiti da, non è certo merito del Biancalani, come lui tenta di attribuirsi”, si legge in una nota nella quale il Comitato ricorda i disagi – anche un clima di paura – che la gente ha dovuto sopportare per otto anni. “A dare speranza a questi poveri ospiti, è stata la determinazione della gente di, che dopo aver costituito un comitato, ha cominciato a denunciare – spiega ancora il comitato –L’allontanamento di Biancalani dalla parrocchia di, e più attenzione da parte delTardelli, sarà il tema principale della nostra manifestazione in via Puccini l’ 8 marzo alle 10, dove sottolineeremo ancora una volta la nostra sfiducia nei loro confronti.