Vicofaro, Don Biancalani prosciolto dalle accuse di truffa e falso in atto pubblico

Pistoia, 3 marzo 2025 – Don Massimoè statodiin. "Il fnon sussiste": così ha deciso il gup di Firenze Antonio Pezzuti. Insieme a lui sono state prosciolte tre migranti. Il religioso, secondo l'accusa, noto per l'accoglienza offerta a decine e decine di migranti nei locali della sua parrocchia di, a Pistoia, era accusato di aver stipulato falsi contratti di lavoro a quattro persone straniere (una delle quali giudicata separatamente) ospitate tra il 2019 e il 2020 nella stessa parrocchia al fine di ottenere, come poi è avvenuto, alcuni contributi da parte dell'Inps., per la procura di Firenze, avrebbe utilizzato i falsi contratti di lavoro nell'ambito di procedimenti giurisdizionali davanti al tribunale di Firenze, per ottenere provvedimenti favorevoli alla permanenza di alcuni stranieri in Italia.