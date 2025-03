Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2025 ore 19:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura gli aggiornamenti autostrade in A1 diramazioneNord segnaliamo 2 km di coda per incidente tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione di quest'ultimo e sulla A1Napoli a causa del sinistro di un TIR allo svincolo di San Vittore è ancora chiuso l'ingresso in Autosole In entrambe le direzioni si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cassino per chi viaggia in direzionee di Caianello perché è diretto verso Napoli chiuso ma per lavori sulle barriere di sicurezza anche lo svincolo di Cerveteri Ladispoli in entrata verso Tarquinia Fino al prossimo 14 marzo Pertanto si consiglia di utilizzare lo svincolo di Santa Severa per chi viaggia da Cerveteri verso Tarquinia ci spostiamo sul raccordo risolto l'incidente in carreggiata esterna da Laurentina e Anagnina con circone ora scorrevole anello ad eccezione di code a tratti in esterna traFiumicino e via del mare e in interna tra centrale del latte e Prenestina chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino per lavori di sostituzione dei Binari in via dei Castani le linee tram 51419 subiscono modifiche i tram della linea 19 da Valle Giulia limitano le corse a Largo Preneste per poi essere a alla linea 5 fino a Piazza dei Gerani dal bus 519 mentre la linea 5 da via Togliatti a stazione Termini è unita alla 14 dal tram 514 da Morgante d'asta l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della