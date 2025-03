Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2025 ore 18:40

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dai aggiornamenti su autostrada in A1Napoli a causa del precedente sinistra allo svincolo di San Vittore ancora chiuso l'ingresso in Autosole In entrambe le direzioni si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cassino per chi viaggia in direzionee di Caianello per Chi ha diretto verso Napoli chiuso ma per lavori sulle barriere di sicurezza anche lo svincolo di Cerveteri Ladispoli in entrata verso Tarquinia Fino al prossimo 14 marzo Pertanto si consiglia di utilizzare lo svincolo di Santa Severa per chi è in viaggio da Cerveteri verso Tarquinia e causa lavori rallentamenti anche in A24-teramo tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo mentre sul tratto Urbano code tra fiorentini e il bivio per il raccordo in direzione di quest'ultimo in a91Fiumicino permangono invece code per incidente tra via Newton e Parco dei Medici in direzione dell'anello cittadino e ci spostiamo proprio sul raccordo a causa di un incidente code a tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e Anagnina in interna invece si rallenta tra Flaminia e Salaria tra Nomentana e Tuscolana è più avanti tra Pisana e Aurelia è proprio su via Aurelia segnaliamo code per incidente all'altezza di Palidoro in direzione di Civitavecchia code per incidente anche su via Tiburtina tra Sette Ville albuccione nei due sensi di marcia Passiamo al trasporto pubblico capitolino per lavori di sostituzione dei Binari in via dei Castani linee tram 51419 subiscono modifiche i tram della linea 19 da Valle Giulia limitano le corse a Largo Preneste per poi essere accorpati alla linea 5 fino a Piazza dei Gerani dal busto 519 mentre la linea 5 da via Togliatti a stazione Termini Sara unita alla linea 14 con il tram 514 Infine per tutte le informazioni aggiornamenti tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre Scarica la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Marco Morgante da infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.