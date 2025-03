Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal tratto Urbano della A24Teramo dove per la presenza di un veicolo in panne segnaliamo code tra Portonaccio e tangenziale in direzione di quest'ultima che possiamo sul Raccordo Anulare circone al momento regolare Ma se coda tratti in carreggiata esterna tra Pontina e Ardeatina ed interna tra Salaria e Flaminia usciamo dalla nello cittadino su via Cristoforo Colombo coda in direzione Ostia tra via di Malafede via Diaz e segnaliamo rallentamenti anche su via Nettunense causa lavori tra Montegiove Campoleone in entrambi i sensi di marcia Passiamo al trasporto pubblico capitolino per lavori di sostituzione dei Binari in via dei Castani le linee tram 51419 subiscono modifiche i tram della linea 19 da Valle Giulia limite sono le corse a Largo Preneste per poi essere accorpati alla linea cinque fine Piazza dei Gerani dal bus 519 mentre la linea 5 da via Togliatti a stazione Termini sarà unità la linea 14 tramite il tram 514 Infine per tutte le informazioni e aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre Scarica la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Marco Morgante da infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ed in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.