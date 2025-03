Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della circolazione scorrevole Sulle carreggiate del grande raccordo anulare traffico regolare anche sulle autostrade della regione. A tal riguardo rimosso l'incidente sull'autostrada A1 Roma-Firenze all'altezza di Orte in direzione di Firenze ma permangono code per lavori invece all'altezza del casello di Frosinone in direzione della capitale.