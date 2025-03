Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura subito per chi viaggia sull'autostradaFirenze rimosso l'incidente tra Magliano Sabina e Orteal momento ripristinata in direzione di Firenze scendendo al sud della capitale sulla via Nettunense chiude nei due sensi di marcia a causa di lavori attivi a Campoleone Monte Giove sempre per lavori sull'autostrada A1Napoli all'altezza dello svincolo per Frosinone cantieri attivi è attivo qui restringimento di carreggiata in direzione della capitale in sulla A24Teramo rallentamenti per lavori su entrambe le carreggiate in prossimità dello svincolo di Castel Madama bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff della redazione di Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.