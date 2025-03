Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale servizio dellain apertura per chi viaggia sull'autostrada A1Firenze sono 7 km di coda a seguito di un sinistro RAM hai rimosso tra Magliano Sabina e Orte in direzione di quest'ultima passiamo sulla carreggiata esterna della raccordo anulare un altro sinistro crea coda all'altezza dellaTeramo con ripercussioni in uscita dal tratto Urbano dellaTeramo poi si rallenta sempre in esterna tra Laurentina e Tuscolana scendendo a sud della capitale sulla via Nettunense code nei due sensi di marcia Ma qui per lavori tra Campoleone Monte Giove è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.