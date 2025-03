Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2025 ore 10:25

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità con informazione con il traffico in tempo reale un servizio dellaancora molto trafficata e le carreggiate del grande raccordo anulare in interna lunghi incolonnamenti tra cassie e salari a causa di un incidente ora mi hai rimosso che complica ancora lasempre in un altro incidente segnalato con code all'altezza della puntina in esterna cosa tratti trapuntine Tuscolana e coda all'altezza dello svincolo con laTeramo un altro incidente ha segnalato altezza nome per chi viaggia sull'autostradaFirenze 4 km di coda seguito di un sinistro Tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Orte bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell Uffi dalla redazione di astrali mobilità e buon viaggio in servizio della