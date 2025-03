Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2025 ore 08:40

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaprima incolonnamenti verso la capitale per traffico intenso sulla via Flaminia Salaria nel tratto extraurbano altezza Malborghetto è fonte di papà sulla via Salaria poi si rallenta sul tratto Urbano dellaTeramo a partire dal raccordo fino alla tangenziale verso il centro poi AGCOM code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare all'altezza della galleria Appia ci spostiamo a sud della capitale Ci sono code tra Pomezia e Spinaceto in direzione del raccordo bene tutto da Marco cell uff dalla stazione di Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio della