Riminitoday.it - Vetrine vuote, locali pieni: Rimini e la rivoluzione del food, perché le cene fuori non conoscono crisi

Leggi su Riminitoday.it

"I soldi non ci sono mai, tranne che per andare a cena". È questo il pensiero comune ogni volta che inaugura una nuova pasticceria, ristorante o pizzeria in città. Se si analizzano i dati forniti dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nel periodo.